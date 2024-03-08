اختيار هيون ديه آيونيك 5 كأفضل السيارات العائلية لعام 2024

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قالت شركة "هيون ديه موتورز" أمس الخميس إن مجلة "بيرَنتْس" الأمريكية المتخصصة في رعاية الأطفال قد اختارت السيارة "آيونيك" الكهربائية من "هيون ديه" كأفضل سيارة "إس يو في" عائلية لعام 2024 من بين 140 سيارة من مختلف دول العالم.ووصفت المجلة السيارة "آيونيك 5" بأنها تتمتز بشحن كهرباء سريع ومسافة سير طويلة، كما أنها مزودة بأنظمة قوة إلكترونية، وتصميم مستقبلي.وأضافت أن السيارة "آيونيك 5" مزودة أيضا بنظام "في 2 إل" الذي يمكن من خلاله توفير الطاقة الكهربائية للأجهزة الخارجية، وأنها تتمتع بمساحة واسعة داخلية.وكانت السيارة "آيونيك 5" قد تم اختيارها كأفضل سيارة "إس يو في" لعامي 2024 و2025 في شهر فبراير الماضي من قبل مجلة "كار آند درايف" الأمريكية.