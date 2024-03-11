تقرير رسمي يؤكد حدوث تراجع في الانكماش الاقتصادي الكوري

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حافظ معهد التنمية الكوري الذي تديره الدولة على تقييمه بأن كوريا الجنوبية تشهد علامات على انحسار الانكماش الاقتصادي على خلفية انتعاش الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب المحلي.وقال المعهد في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري أمس الأحد إن الاقتصاد الكوري يظهر علامات على اعتدال التباطؤ، مدفوعا بانتعاش الصادرات، على الرغم من أن الاستهلاك المحلي لا يزال ضعيفا.وحافظ المعهد على تقييمه بأن التباطؤ الاقتصادي قد تراجع لمدة ستة أشهر متتالية منذ أكتوبر من العام الماضي. وقال إن الانتعاش الاقتصادي كان مدفوعا بالزيادة السريعة في الصادرات والارتفاع الحاد في إنتاج صناعة أشباه الموصلات.وفي يناير، قفز إنتاج قطاع التعدين والتصنيع بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 44.1 بالمائة. ومع ذلك، تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 3.4% في يناير مقارنة بالعام الماضي.وقفز معدل التضخم من جديد إلى أكثر من 3% ليصل إلى 3.1% في فبراير الماضي نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والبترولية.