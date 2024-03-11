نسبة المشترين الأجانب للعقارات الكورية تصل إلى مستوى قياسي في عام 2023

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وصلت نسبة الأجانب الذين اشتروا عقارات في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي.ووفقا لبيانات صادرة عن خدمة التسجيل العقاري عبر الإنترنت التي تديرها المحكمة العليا الكورية، أمس الأحد، أكمل حوالي 15 ألفا و600 مواطن أجنبي عمليات شراء عقارات في عام 2023، وهو ما يمثل نسبة قياسية بلغت 0.9 % من إجمالي عمليات الاستحواذ على الأراضي في البلاد.وكان الرقم 0.2% فقط في عام 2010، عندما بدأت الدولة في تقديم البيانات ذات الصلة، لكنه ارتفع بشكل مضطرد إلى 0.33% في عام 2014، ثم 0.64% في عام 2018، و0.75% في عام 2022. وكان ما يقرب من 73%، أي أكثر من أحد عشر ألفا من المشترين الأجانب، مواطنين صينيين، ويليهم الأمريكيون بأكثر من 7800، والكنديين بحوالي 1600.وقام أكثر من 12 ألف أجنبي بشراء عقارات سكنية، بما في ذلك شقق، ليشكلوا 1.21% من إجمالي عمليات الاستحواذ على العقارات السكنية.كما ارتفعت النسبة، التي بلغت 0.5% في عام 2015، إلى 0.89% في عام 2018، وتجاوزت مستوى 1% لأول مرة عام 2022.