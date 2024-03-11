وزير العلوم يدعو لوضع لوائح لتجريم الصور المزيفة بالذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

شدد وزير العلوم الكوري الجنوبي "لي جونغ هو" على ضرورة وضع لوائح لتجريم الصور المزيفة بعمق، وإلزامية وضع علامة على تلك الصور تشير إلى أنها من منتجات للذكاء الاصطناعي.وقال الوزير لي خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني على قناة كي بي إس أمس الأحد، إن الحكومة تتخذ إجراءات للتعامل مع الجرائم التي تُرتكب باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتدعم تطوير تكنولوجيا لوضع علامة مائية على الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.وأشار الوزير لي أيضا إلى الحاجة إلى تأمين تكنولوجيا للكشف عن الصور المزيفة العميقة وتشريع معاقبة أولئك الذين يستخدمون الصور المزيفة العميقة لأغراض إجرامية.وفيما يتعلق بقمة سلامة الذكاء الاصطناعي المقرر عقدها في شهر مايو في كوريا الجنوبية، قال الوزير إن الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على دولة واحدة، وهو مرتبط بالدول في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يتطلب تعاونا عالميا. وأوضح أن القمة ستكون مكانا لمناقشة أدوار الشركات والدول في سلامة الذكاء الاصطناعي. وأضاف أن القمة قد تناقش أيضا إنشاء منظمة دولية للذكاء الاصطناعي أو اتخاذ تدابير لتقديم الدعم للدول التي تحتاج إلى الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، قال الوزير لي إن الاستعدادات لإطلاق إدارة الفضاء الجوي الكورية يوم 27 مايو تسير بسلاسة.