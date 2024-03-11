سون هُنغ مين يسجل هدفا ويصنع 2 في مباراة بالدوري الإنغليزي

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سجل مهاجم فريق توتنهام هوتسبر "سون هُنغ مين" هدفا وصنع هدفين آخرين في مباراة في الدوري الإنغليزي الممتاز مع فريق أستون فيلا أمس الأحد.وسجل كابتن النادي هدفا في الوقت الإضافي ضد فريق أستون فيلا في برمنغهام بإنغلترا، حيث ساعد هدفه الفريق على تحقيق فوز ساحق بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء. ويعد هذا هو هدفه الرابع عشر في هذا الموسم، وقد سجل هدفا للمباراة الثانية على التوالي.كما صنع سون هدفا للاعب برينان جونسون في الشوط الثاني عندما كان توتنهام متقدما بهدف، كما صنع هدفا آخر للاعب تيمو فيرنر خلال الوقت المحتسب بدل الضائع بعد الشوط الثاني. وحقق سون حتى الآن 14 هدفا وثماني تمريرات حاسمة ليصبح المجموع 22 نقطة هجومية خلال هذا الموسم.وبفضل هذا الأداء القوي، اختير سون كأفضل لاعب في المباراة في تصويت الجماهير على الموقع الرسمي للدوري الإنغليزي الممتاز بعد المباراة. وبذلك ظل فريق توتنهام في المركز الخامس برصيد 53 نقطة، بفارق نقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.