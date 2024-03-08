أول قمر اصطناعي تجسسي كوري شمالي يحلق في مدار فوق كوريا الجنوبية واليابان

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قال تقرير نشرته صحيفة يوميوري اليومية اليابانية اليوم الاثنين إن القمر الاصطناعي الأول للتجسس، الذي أطلقته كوريا الشمالية في شهر نوفمبر الماضي، يطير في مدار عادي فوق كوريا الجنوبية واليابان.وأوضح خبير ياباني متخصص في الهندسة الفضائية أن نتائج التحليلات التي أجراها على المعلومات المتعلقة بالقمر الاصطناعي التجسسي الكوري الشمالي، والتي سجلها الجيش الأمريكي في موقع "سبيس تراك" خلال الفترة من شهر نوفمبر من العام الماضي وحتى شهر مارس الجاري، بناء على طلب من صحيفة يوميوري، تشير إلى أن القمر ارتفع بشكل حاد في أواخر شهر فبراير الماضي.وكان متوسط ارتفاع القمر 502 كيلومتر بعد إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي، لكنه انخفض بشكل تدريجي بسبب مقاومة طفيفة للهواء في الفضاء، ثم اكتسب ارتفاعا بـ4 كيلومترات في أواخر شهر فبراير الماضي، ليعود إلى مداره العادي.وأضاف الخبير أنه من الممكن أن يكون التغيير في ارتفاع القمر الاصطناعي الكوري الشمالي قد تم عن طريق إرسال تعليمات من الأرض.ومن جهة أخرى، قال مسؤولون حكوميون يابانيون إنهم يعتقدون أن كوريا الشمالية لا تزال تتحكم في القمر الاصطناعي.الجدير بالذكر أن هذا القمر التجسسي يلحق فوق قاعدة عسكرية أمريكية في محافظة ياماكوتشي اليابانية، والسواحل الكورية الجنوبية التي توجد فيها موانئ عسكرية، بما فيها مدينة بوسان.وقد أعلنت كوريا الشمالية عن خطة لإطلاق 3 أقمار اصطناعية أخرى للاستطلاع في غضون هذا العام.