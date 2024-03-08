إدراج لي كانغ إين ضمن المنتخب الكوري رغم شجاره مع سون هونغ مين في كأس آسيا

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تم إدراج اللاعب "لي كانغ إين" الذي يلعب لصالح نادي "باريس سان جيرمان" في فرنسا، ضمن قائمة المنتخب الكوري رغم الجدل المثار بشأن شجاره مع اللاعب فريق توتنهام "سون هونغ مين" عشية مباراة الدور قبل النهائي بين المنتخبين الكوري والأردني ضمن كأس آسيا مؤخرا في قطر.وكشف المدرب المؤقت لمنتخب كرة القدم الكوري "هوانغ سون هونغ" اليوم الاثنين عن قائمة تضم أسماء 23 عضوا للمنتخب الكوري الذي سيلتقى مع نظيره التايلاندي يومي الحادي والعشرين والسادس والعشرين من مارس الجاري ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإقليمية لبطولة كأس العالم لعام 2026.وتضم القائمة كلا من اللاعبين "لي كانغ إين" و"سون هونغ مين".وكان اللاعب "لي كانغ إين" قد أثار جدلا حادا بسبب اشتباكه مع كابتن المنتخب الكوري "سون هونغ مين" قبل المباراة قبل النهائية مع المنتخب الأردني ضمن بطولة كأس آسيا التي أقيمت في قطر.وقال المدرب "هوانغ" في مؤتمر صحفي عقده اليوم إنه يتفق مع الرأي العام الذي يطالب باستثناء اللاعب "لي" من قائمة المنتخب الكوري، لكنه تواصل بشكل مباشر مع كلا اللاعبين، واتضح له أن هذه المشكلة ليست مشكلة للاعبين فقط، بل هي مشكلة يجب أن يتحمل مسؤوليتها جميع أعضاء المنتخب الكوري والمدربين.