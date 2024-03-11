13.4% انخفاضا في صادرات كوريا في أول 10 أيام من مارس

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انخفضت قيمة الصادرات الكورية بأكثر من 13% في الأيام العشرة الأولى من شهر مارس الجاري بسبب الانخفاض في عدد أيام العمل.وطبقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الصادرات الكورية 13.5 مليار دولار في الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 13.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشارت البيانات إلى أن متوسط الصادرات اليومية ارتفع بنسبة 8.2% مع انخفاض عدد أيام العمل بمقدار يوم ونصف يوم إلى 6 أيام.وشهدت صادرات كوريا من أشباه الموصلات زيادة بنسبة 21.7%، والسفن بنسبة 431%، في أول 10 أيام من مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما سجلت صادرات السيارات تراجعا بنسبة 33%، والمنتجات النفطية بنسبة 28.3%.وانخفضت قيمة الواردات الكورية خلال الفترة المذكورة بنسبة 28.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 14.8 مليار دولار، مما أدى إلى عجز تجاري يبلغ 1.26 مليار دولار.