واشنطن ترفض تصريحات صينية حول القضية النووية الكورية الشمالية

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رفضت وزارة الخارجية الأمريكية تصريحات أدلى بها مؤخرا وزير الخارجية الصيني "وانغ إيه" أكد فيها على ضرورة حل قلق كوريا الشمالية بشأن أمنها، وقالت إن تصاعد عدم الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية ناتج عن تصرفات كوريا الشمالية المتهورة والاستفزازية.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "ماثيو ميلر" تعليقا على تصريحات الوزير الصيني، حيث قال بلاده لا توافق بوضوح على تلك التصريحات، كما أكد على أن الولايات المتحدة تقف مع حليفتها كوريا الجنوبية.وكان وزير الخارجية الصيني قد تحدث في لقاء صحفي عقده يوم الخميس الماضي حول تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حيث قال إن السبيل الجذري يتمثل في استئناف محادثات السلام من أجل القضاء على قلق كوريا الشمالية المعقول بشأن أمنها، وتنفيذ عملية الحل السياسي لقضايا شبه الجزيرة الكورية.وادعى في نفس الوقت أن المهمة الأكثر إلحاحا هي التوقف عن التهديدات والضغوط، والخروج من مسار المواجهة التصاعدية.وفسر المراقبون عبارته التي تقول "القلق المعقول لكوريا الشمالية بشأن أمنها"، بأنها إظهار لتصور بكين بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، وليس كوريا الشمالية، هي التي تقدم السبب الجذري للتصعيد الأخير للتوتر في شبه الجزيرة الكورية.