إدراج رواية للكاتب هوانغ سوك يونغ في القائمة الطويلة لجوائز الأدب البريطاني

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وصلت رواية الكاتب الكوري الجنوبي "هوانغ سوك يونغ" المترجمة بعنوان "ماتر- 2- 10" إلى القائمة الطويلة لجائزة "بوكر" البريطانية الدولية لعام 2024.وبذلك صارت هذه الرواية، التي ترجمها إلى الإنغليزية "سورا كيم راسل" و"يونغ جيه جوزفين بيه" بشكل مشترك، واحدة من بين 13 رواية مرشحة بشكل أوليّ من قبل مؤسسة جوائز "بوكر".ووصفت إدارة الجوائز الأدبية البريطانية رواية الكاتب هوانغ بأنها "حكاية ملحمية متعددة الأجيال تربط قرنا من التاريخ الوطني"، موضحة أن الرواية كتبها أحد أهم كتاب كوريا الجنوبية.وتصور الرواية حياة العمال الكوريين العاديين منذ عصر الاستعمار الياباني وحتى الاستقلال وصولا إلى القرن الحادي والعشرين.يذكر أن جائزة "بوكر" الدولية كانت قد تأسست في عام 2005 لتكريم أفضل الروايات العالمية المترجمة إلى اللغة الإنغليزية، وهي تعتبر واحدة من بين أكبر ثلاث جوائز أدبية على مستوى العالم.