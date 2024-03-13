المستثمرون الأجانب يظلون مشترين صافين للأسهم الكورية للشهر الرابع على التوالي

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أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية، أمس الثلاثاء، أن المستثمرين الأجانب ظلوا مشترين صافين للأسهم الكورية الجنوبية للشهر الرابع على التوالي في شهر فبراير الماضي.واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 7 تريليونات و375 مليار وون، أي أكثر من 5.6 مليار دولار أمريكي، من الأسهم المحلية في شهر فبراير الماضي، مقارنة بصافي مشترياتهم البالغة 3.14 تريليون وون في الشهر الأسبق.ومن بين الإجمالي، قام المستثمرون الأجانب بعمليات شراء صافية بقيمة 7 تريليونات و276 مليار وون من مؤشر أسعار الأسهم الكورية المركب كوسبي، و100 مليار وون من مؤشر كوسداك التكنولوجي.وبحسب الجنسيات، كان المستثمرون من المملكة المتحدة أكبر المشترين الصافيين بقيمة 3.6 تريليون وون، وتلاهم المستثمرون من الولايات المتحدة بـ2.8 تريليون وون.يذكر أنه حتى نهاية الشهر الماضي بلغ رصيد حيازة الأجانب من الأسهم الكورية المدرجة 762 تريليون وون، أي بنسبة 28.1% من القيمة السوقية.