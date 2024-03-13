وزير التجارة يقول إن الشركات الكورية ستحصل على دعم قانون الرقائق الأمريكي

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قال وزير التجارة الكوري "تشونغ إين كيو" إن الشركات الكورية الجنوبية ستتلقى إعانات من الولايات المتحدة بموجب قانون الرقائق هناك، وأضاف أنه من المتوقع أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا في هذا الشأن قريبا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير تشونغ أمس الثلاثاء للصحفيين لدى وصوله إلى مطار دالاس الدولي بالقرب من واشنطن العاصمة، وهو في طريقه لحضور اجتماعات اللجنة المشتركة لاتفاقية التجارة الحرة الثنائية الكورية الأمريكية.وأوضح تشونغ أنه صار من المؤكد أن الشركات الكورية الجنوبية سوف تتلقى تلك الإعانات، لكن حجم الإعانات لم يتضح بعد. وأضاف أنه من المرجح أن تصدر الحكومة الأمريكية إعلانا في هذا الشأن في نهاية هذا الشهر، وسوف يتم الإفراج عن المبلغ المحدد للدعم.وأشار تشونغ إلى أن هناك مبادئ توجيهية وضعتها الولايات المتحدة فيما يتعلق بحجم الدعم، ولكن من الصعب حاليا التنبؤ بما إذا كانت هناك أي نواقص لدى الشركات الكورية.وبموجب قانون الرقائق، تقدم وزارة التجارة الأمريكية إعانات لعمليات إنتاج أشباه الموصلات، فضلا عن البحث والتطوير، لتشجيع شركات أشباه الموصلات على الاستثمار في المرافق ذات الصلة في الولايات المتحدة، وسوف يتم تقديم تلك الإعانات من خلال التشاور مع كل شركة بشكل فردي.