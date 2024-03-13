كوريا تضيف 329 ألف وظيفة في فبراير

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 300 ألف وظيفة للشهر الثاني على التوالي في شهر فبراير الماضي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد العاملين في شهر فبراير الماضي قد بلغ 28 مليونا و43 ألفا، بزيادة مقدارها 329 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد ظل نمو الوظائف على أساس سنوي فوق مستوى 300 ألف لمدة شهرين على التوالي، على الرغم من تباطؤ النمو من مستوى 380 ألفا المسجل في يناير.وحسب الفئة العمرية، كانت أكبر زيادة في التوظيف بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، مع زيادة سنوية قدرها 297 ألفا، بينما انخفض الرقم لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما بمقدار 61 ألفا.وارتفع معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 61.6% في فبراير، وهو أكبر رقم مسجل لأشهر فبراير منذ أن بدأت الدولة في تجميع تلك البيانات الشهرية، في يوليو 1982. كما ارتفع المعدل للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاما بمقدار 0.7 نقطة مئوية مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 68.7% في فبراير، وهو أعلى رقم في أشهر فبراير منذ عام 1989.وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.1 نقطة مئوية على أساس سنوي إلى 3.2%.