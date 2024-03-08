توقعات بأن يحل الذكاء الاصطناعي محل أكثر من 3 ملايين وظيفة في كوريا

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من المتوقع أن يصل عدد الوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية خلال المستقبل إلى 3 ملايين و270 ألف وظيفة، أي بنسبة 13% من إجمالي الوظائف، بالتوازي مع التقدم السريع في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.وعلى وجه التحديد، تتركز 60% من الوظائف التي يمكن استبدالها بالذكاء الاصطناعي في المهن المتخصصة، مما يدل على ارتفاع خطر انقراض تلك الوظائف المتخصصة.جاء ذلك في تقرير أعده معهد أبحاث الصناعة الكوري اليوم بعنوان "مهام تنمية القوى العاملة الصناعية استعدادا لعصر الذكاء الاصطناعي".ووفقا للتقرير، فإن معدل اعتماد الذكاء الاصطناعي في الشركات المحلية في عام 2022 قد بلغ حوالي 4% فقط، ولكن بالنظر إلى ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل "تشات جي بي تي" وسرعة التحسن في أداء الذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن ينفتح "عصر الذكاء الاصطناعي" بوتيرة سريعة.ونتيجة لتحليل خطر انقراض الوظائف في المستقبل باستخدام "مؤشر التعرض للذكاء الاصطناعي"، تم تصنيف 3.27 مليون وظيفة أي 13.1% من إجمالي الوظائف في البلاد، على أنها معرضة جدا للاختفاء بسبب الذكاء الاصطناعي.وبحسب الصناعات، كانت معظم الوظائف القابلة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي بالترتيب كما يلي: 930 ألف وظيفة في مجال صناعة التصنيع، و510 آلاف وظيفة في مجال البناء، و460 ألفا في مجال المهن المتخصصة والعلوم والخدمات الفنية، و410 آلاف في مجال صناعة المعلومات والاتصالات.وحسب المهن، اتضح أن 1.96 مليون وظيفة، أي بنسبة 59.9% من الوظائف القابلة للاستبدال بالذكاء الاصطناعي، تتركز في المهن المتخصصة.وتوقعت "صونغ دان بي" الباحثة المساعدة في المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة أن يكون نمط استبدال العمالة في الذكاء الاصطناعي مختلفا تماما عن الماضي عندما حلت الروبوتات محل وظائف الإنتاج، مشيرة إلى تسبب الذكاء الاصطناعي بالفعل في إحداث تغييرات كبيرة في الطلب على العمالة، خاصة بالنسبة لموظفي التطوير على مستوى الماجستير والدكتوراه.وأوضح التقرير أيضا أن الاستجابة للطلب على القوى العاملة التطويرية اللازمة لإدخال الذكاء الاصطناعي ستكون أكثر إلحاحا من تأثير استبدال العمالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من إدخال الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن تعزيز المواهب البحثية والتطويرية المتخصصة ذات التعليم العالي والمتعلقة بالذكاء الاصطناعي يعد حاليا مهمة عاجلة بالنسبة لكوريا.