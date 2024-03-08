الحكومة الكورية تصف اتجاه التعافي الاقتصادي بأنه معتدل

Photo : YONHAP News

وصف "تشيه سانغ موك" نائب رئيس الوزراء الكوري للشؤون الاقتصادية ووزير المالية والاستراتيجية، اتجاه التعافي الاقتصادي الكوري بأنه معتدل، لكن التحسن في الوضع الاقتصادي القابل للإحساس بالفعل لا يزال ضعيفا على عكس اتجاه التعافي الذي تدل عليه المؤشرات.جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها نائب رئيس الوزراء تشيه في اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالشؤون الاقتصادية، عقد اليوم في مجمع سيول للمكاتب الحكومية.وأشار تشيه إلى أن كوريا سجلت فائضا في الحساب الجاري للشهر التاسع على التوالي استفادة من تعافي الصادرات، كما سجلت أعلى نسبة توظيف على الإطلاق في شهر فبراير الماضي، لكن الاستثمارات في البناء تأثرت بالركود في الفوز بعقود جديدة منذ نهاية العام الماضي، بينما استمرت الصعوبات التي يواجهها الشباب الباحثون عن عمل، والعاملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، نتيجة للهيكل المزدوج لسوق العمل.وقال إنه بناء على ذلك تسعى الحكومة الكورية لتفعيل الاستثمارات في قطاع البناء قريبا، ورسم تدابير لتعزيز سهولة الانتقال إلى مهن أخرى حتى الشهر القادم.وخلال الاجتماع تم أيضا الإعلان عن خطة لتنمية صناعة المحتويات عبر الويب وخدمات الزفاف والجمال التي يفضل الكثير من الشباب الحصول على وظائف فيها.وأكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستبذل أقصى الجهود لتحسين معيشة الشعب ورفع الديناميكية الاقتصادية من أجل تحقيق التعافي المتوازن.