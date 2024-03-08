ديه وو تبرم اتفاقية قرض في الكويت

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صرحت شركة ديه وو الكورية للهندسة والإنشاءات اليوم بأنها أبرمت يوم الأحد الماضي اتفاقية قرض بقيمة 250 مليون دولار مع ثلاث مصارف كويتية، وهي البنك الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الكويتي، وبنك بورقان.وتبلغ فترة القرض 3 أعوام بدءا من أول يوم من السحب. ومن المتوقع أن يتم استخدام هذا القرض في تشغيل أعمال الشركة الكورية.وأوضح مسؤول في الشركة أنها تعمل على توسيع السيولة النقدية بشكل استباقي اعتمادا على شبكتها الدولية تماشيا مع تنويع حقائب أعمالها وتوسيع أعمالها في الخارج، مشيرا إلى أن الفضل في التمويل من قبل البنوك الكويتية يرجع إلى إتمام الشركة مشروعاتها على بنجاح وحفاظها على علاقات وطيدة مع المؤسسات المالية هناك. وقال إن شروط اتفاقية القرض هذه أكثر فائدة مقارنة بالقروض المقدمة من المؤسسات المالية المحلية.كما صرح "لي يونغ هي" المدير عام الشؤون المالية في الشركة الذي حضر حفل توقيع الاتفاقية إن الشركة ستقوم بتعزيز علاقات المشاركة الاستراتيجية مع المؤسسات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط لكي أن تصبح شركة إنشاءات عالمية.