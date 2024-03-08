تعزيز التعاون بين كوريا والاتحاد الأوربي في أشباه الموصلات

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من المقرر إقامة الدورة الأولى لمنتدى الباحثين في مجال أشباه الموصلات بين كوريا والاتحاد الأوربي يومي 25 و26 من شهر مارس الجاري في العاصمة البلجيكية "بروكسل".ويأتي هذا المنتدى تنفيذا لاتفاق المشاركة الرقمية بين الجانبين في شهر نوفمبر من العام الماضي، حيث يستهدف مشاركة أحدث التقنيات واتجاهاتها في مجال أشباه الموصلات، بين الباحثين الكوريين والأوربيين.وخلال المنتدى، سيلقي وزير العلوم والتكنولوجيا الكوري "لي جونغ هو" كلمة ترحيب، حيث يزور بلجيكا خلال تلك الفترة.وبالإضافة إلى ذلك، يسعى الجانبان لتنفيذ بحوث مشتركة في قطاع أشباه الموصلات، حيث بدأت مجموعة "التعهدات المشتركة لأشباه الموصلات"، وهي مجموعة مشاركة بين القطاعين العام والخاص أنشأها الاتحاد الأوربي لإنفاذ قانون أشباه الموصلات، في تنفيذ أول مشروع بحثي مشترك بين كوريا والاتحاد الأوربي منذ الشهر الماضي.ويقول الخبراء إن سعي الاتحاد الأوربي للتعاون مع كوريا يرجع إلى الشعور المتزايد بالأزمة في أعقاب الفوضى التي تشهدها في سلسلة التوريد العالمية في قطاع أشباه الموصلات.وتبلغ حصة الاتحاد الأوربي في سوق أشباه الموصلات العالمية حاليا أقل من 10%، مع التركيز أكثر على مجال البحث والتطوير، وليس الإنتاج والتصنيع، وهو ما دفع الاتحاد الأوربي إلى سن قانون أشباه الموصلات في العام الماضي بهدف استقرار الإمدادات وزيادة حصة الاتحاد في السوق إلى 20% بحلول عام 2030.ورغم أن الاتحاد الأوربي يخطط لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز قدراته على إنتاج أشباه الموصلات، إلا أنه من الضروري أن يتعاون مع دولة موثوق بها نظرا للطبيعة المعقدة لسلسلة توريد أشباه الموصلات.وفي المقابل، يتوقع الجانب الكوري أن يساعده التعاون مع الاتحاد الأوربي على بناء شبكة بحثية مشتركة وتنويع التعاون الدولي في هذا المجال.