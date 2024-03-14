شركة علي بابا الصينية تخطط لاستثمار 1.1 مليار دولار في كوريا الجنوبية

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تخطط مجموعة "علي بابا" الصينية لاستثمار 1.1 مليار دولار أمريكي في كوريا الجنوبية على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث تسعى إلى بناء مركز لوجستي وتوسيع أعمالها.وضمن خطة الاستثمار، تنوي الشركة عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية لإنفاق 200 مليون دولار هذا العام لبناء مركز للخدمات اللوجستية، وفقا لوثيقة استراتيجية الأعمال الخاصة بـ"علي بابا"، والتي حصلت عليها وكالة "يونهاب" الكورية للأنباء.وأظهرت الوثيقة أن "علي بابا" تخطط أيضا لإنفاق 100 مليون دولار لمساعدة الشركات الكورية الجنوبية الصغيرة ومتوسطة الحجم على بيع منتجاتها في الخارج. وقد خضعت منصة "علي إكسبريس"، وهي منصة تجارة إلكترونية تابعة لشركة "علي بابا"، للتدقيق في كوريا الجنوبية بسبب تصاعد شكاوى المستهلكين. وقالت "علي بابا" إنها سوف تستثمر حوالي 100 مليار وون للمساعدة في تعزيز حماية المستهلك في كوريا الجنوبية.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت هيئة مكافحة الاحتكار في كوريا الجنوبية عملية تفتيش ميداني على شركة "علي إكسبريس" للاشتباه في انتهاكها لواجبات حماية المستهلك. وكان ذلك التفتيش جزءا من التحقيقات حول ما إذا كانت الشركة قد أوفت بالمسؤوليات الواجبة لحماية المستهلكين، وفقا لقانون التجارة الإلكترونية في كوريا واللوائح ذات الصلة.وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الشكاوى المقدمة ضد شركة "علي إكسبريس" إلى اتحاد المستهلكين الكوري بوتيرة حادة إلى 465 قضية في العام الماضي، من 93 قضية في العام الأسبق. وتعلقت الشكاوى بسوء التسليم، والقضايا المتعلقة بإلغاء الطلبات وعدم وجود معلومات عن عمليات التوصيل، من بين أمور أخرى.وقد ارتفع عدد مستخدمي "علي إكسبريس" في كوريا إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 7.18 مليون مستخدم في فبراير، من 3.36 مليون مستخدم في عام 2022، وفقا لبيانات حكومية.