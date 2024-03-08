واشنطن تشيد باستضافة كوريا لقمة الديمقراطية

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وصف مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي كوريا الجنوبية بأنها "دولة مناضلة من أجل الديمقراطية"، وتقف مع الولايات المتحدة في الصفوف الأولى.جاء ذلك قبيل استضافة كوريا الجنوبية لـ "قمة من أجل الديمقراطية"، التي تقودها الولايات المتحدة، الأسبوع القادم.وقالت "كيلي رازوك" المسؤولة عن شؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في مجلس الأمن القومي الأمريكي للصحفيين أمس إن بلادها ترى قيمة حقيقية في هذه الطبيعة الرمزية لاستضافة القمة وجمع الحكومات وقادة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والمشاركين من جميع أنحاء العالم للقدوم إلى سيول وتقديم تعهدات بالالتزام بالديمقراطية.وسوف تعقد الدورة الثالثة من قمة الديمقراطية في العاصمة الكورية سيول بدءا من يوم 18 مارس الجاري ولمدة 4 أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها القمة خارج الولايات المتحدة منذ انطلاقها أول مرة بقيادة الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وسوف يترأس الوفد الأمريكي وزير الخارجية "أنتوني بلينكن"، حيث يزور كوريا للمرة الأولى منذ 4 أشهر، تحديدا منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.ومن المتوقع أيضا أن تناقش القمة قضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.