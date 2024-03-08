كوريا الجنوبية الـ19 في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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احتلت كوريا الجنوبية المركز التاسع عشر من بين 193 دولة من حيث الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، في المسح الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2023/2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أول من أمس الأربعاء، بلغ مؤشر التنمية البشرية لكوريا الجنوبية 0.929 نقطة حتى عام 2022، مما يضعها في المركز 19، بزيادة درجة واحدة مقارنة بالعام الأسبق.وبعد أن احتلت كوريا الجنوبية المركز 26 في مؤشر التنمية البشرية في عام 2009، تحسن ترتيبها إلى المركز 12 في عامي 2010 و2012.يُذكر أن مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مركب يقيّم المستوى العام للتنمية البشرية استنادا إلى متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للتعليم المدرسي، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.وجاءت سويسرا في المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية، مثلما حدث في العام الماضي، وتلتها النرويج وأيسلندا وهونغ كونغ والدانمارك والسويد وألمانيا، بينما جاءت الصومال في ذيل القائمة. ولم يتم تصنيف كوريا الشمالية، حيث لم تتمكن وكالة الأمم المتحدة من تأكيد البيانات الرئيسية بخلاف متوسط العمر المتوقع.وقدّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا أنه منذ تراجع مؤشر التنمية البشرية العالمي للمرة الأولى على الإطلاق في عامي 2020 و2021، انتعشت قيمة المؤشر منذ ذلك الحين إلى مستوى قياسي في عام 2023. وقالت الوكالة إنه من المتوقع أن تتجاوز جميع مكونات مؤشر التنمية البشرية العالمي قيمها المسجلة قبل عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كورونا.