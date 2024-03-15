ارتفاع أسعار الصادرات والواردات في كوريا بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية

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ارتفعت أسعار الصادرات والواردات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في فبراير، على خلفية انخفاض قيمة الوون الكوري مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط العالمية.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر أسعار الصادرات 120.11 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 1.4% عن الشهر الأسبق، ليسجل ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي.وقال البنك المركزي إن السبب في هذا الارتفاع يرجع إلى انخفاض قيمة العملة الكورية في فبراير، حيث تراجعت بنسبة 0.6% على أساس شهري، وبنسبة 4.8% على أساس سنوي، مقابل الدولار.كما ارتفع مؤشر أسعار الواردات بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يناير ليصل إلى 137.54 نقطة في فبراير.وقد أدى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى زيادة قيمة مؤشري الأسعار، حيث ارتفع سعر خام "دبي"، وهو الخام القياسي في كوريا الجنوبية، بنسبة 2.6% على أساس شهري إلى 80 دولارا و88 سنتا للبرميل في فبراير.