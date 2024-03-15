تعليق عملية تصريف المياه من محطة فوكوشيما بسبب زلزال بقوة 5.8 درجة

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ضرب زلزال بلغت قوته المبدئية 5.8 درجة على مقياس ريختر محافظة "فوكوشيما" ومناطق أخرى في شمال شرق اليابان في وقت مبكر من اليوم الجمعة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كيه" إن الزلزال وقع في الساعة 12:14 من صباح اليوم الجمعة، وكان مركزه قبالة ساحل محافظة "فوكوشيما" على عمق حوالي 50 كيلومترا، موضحة أنه لا يوجد خطر من حدوث تسونامي.وقد دفع الزلزال شركة طوكيو للطاقة الكهربائية، "تيبكو"، وهي الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة، إلى تعليق التصريف المخطط له للمياه الملوثة من المحطة إلى المحيط.وقالت شركة "تيبكو" إنها لم تجد أي مشاكل في المنشأة تتعلق بتصريف المياه، وأنها ستقرر استئناف التصريف بعد إجراء عمليات التفتيش.وقد بدأ التصريف الرابع للمياه الملوثة منذ 28 فبراير.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق التصريف بسبب زلزال.