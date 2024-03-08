موسكو تؤكد وصول علاقاتها مع بيونغ يانغ إلى مستوى عال غير مسبوق

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قال نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" إن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية وصلت إلى مستوى عالٍ غير مسبوق.جاء هذا التصريح في كلمة ألقاها "رودينكو" في احتفال أقيم أمس الخميس في سفارة كوريا الشمالية لدى موسكو بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.وأضاف أن الصداقة الأخوية التقليدية وعلاقات التعاون الشاملة بين موسكو وبيونغ يانغ قد وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق، حيث ظلت تشهد تطورا على أساس الاتفاق الذي تم التوصل إليه في القمة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في قاعدة فوستوشني الفضائية الروسية في شهر سبتمبر من العام الماضي.وأضاف "رودينكو" أن البلدين ظلا متسقين في الرأي بشأن الجهات المسؤولة عن تدهور الأوضاع الدولية الراهنة، والقضايا الدولية والإقليمية الأخرى، وذلك في اجتماعين لوزيري الخارجية في بيونغ يانغ في شهر سبتمبر من العام الماضي، وفي موسكو في شهر يناير الماضي.وأشار إلى أن موسكو وبيونغ يانغ ناقشتا القضايا المتعلقة بتعميق التعاون الثنائي بينهما في الاجتماع العاشر للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، الذي عقد في بيونغ يانغ في شهر نوفمبر من العام الماضي، موضحا أنه يجرى حاليا اتخاذ إجراءات متابعة للاتفاق الذي تم التوصل إليه في ذلك الاجتماع.