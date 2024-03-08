توقعات بوصول النمو الاقتصادي الكوري إلى 2% هذا العام

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من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية هذا العام إلى 2%، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل جائحة كورونا.وجاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن المعهد الكوري للأبحاث الاقتصادية اليوم الجمعة حول مستقبل الوضع الاقتصادي في النصف الأول من عام 2024.وقال التقرير إلى أن معدل النمو الاقتصادي سيشهد تعافيا بفضل الانتعاش في الصادرات الناجم عن تحسن الاقتصاد العالمي، لكن الاستهلاك المحلي سيسجل زيادة في النصف الثاني من هذا العام الذي سيبدأ فيه تخفيض سعر الفائدة الأساسي.وأشار إلى احتمال أن يؤثر الانكماش في الاقتصاد الحقيقي الناتج عن ارتفاع سعر الفائدة وارتفاع أسعار المستهلكين سلبيا على التعافي الاقتصادي للبلاد.وأضاف التقرير أنه سيكون من الصعب تحقيق 2% من معدل النمو الاقتصادي الكوري إذا طال أمد الركود الاقتصادي في الصين، التي تعد أكبر سوق للصادرات الكورية.وتوقع التقرير أيضا أن يصل معدل ارتفاع أسعار المستهلكين إلى 2.5% هذا العام، فيما يزداد حجم صادرات كوريا بنسبة 3.6%.