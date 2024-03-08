الحكومة الكورية تؤكد استمرار التعافي الاقتصادي

Photo : KBS News

حافظت الحكومة الكورية الجنوبية على تقييمها بأن التعافي الاقتصادي للبلاد مستمر، كما قالت إن انخفاض التضخم آخذ في التباطؤ.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية حول الأوضاع الاقتصادية الأخيرة، اليوم الجمعة، يشهد الاقتصاد الكوري تعافيا في إنتاج الصناعات التحويلية والصادرات والتوظيف.وأشار التقرير إلى أن وتيرة انخفاض معدل التضخم لا تزال متباطئة إلى حد ما.وأكد التقرير أن هناك اختلافا في وتيرة التعافي حسب القطاعات الاقتصادية، حيث يتباطأ الاستهلاك المدني والاستثمار في الإنشاءات.وقال التقرير إن كوريا شهدت 3.1% ارتفاعا في التضخم في شهر فبراير الماضي، مقارنة بنفس الفترة من الماضي، بسبب زيادة أسعار المنتجات الزراعية، بما في ذلك الفواكه والخضروات.وبلغ إجمالي عدد الموظفين في فبراير 28 مليونا و43 ألف شخص، بزيادة مقدارها 329 ألف شخص.وبلغت قيمة الصادرات الكورية في فبراير 52 مليارا و410 ملايين دولار، بزيادة نسبتها 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.