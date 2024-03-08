الحكومة الأمريكية تدعم سام سونغ بـ6 مليارات دولار لتوسيع استثماراتها في الولايات المتحدة

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نقل تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الجمعة عن مصادر متعددة قولها إن الحكومة الأمريكية تخطط لتقديم دعم مالي يزيد عن 6 مليارات دولار لشركة "سام سونغ" للإلكترونيات من أجل تخصيصه في توسيع استثماراتها في الولايات المتحدة.وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتم الكشف عن هذه الخطة بالتزامن مع إعلان "سام سونغ" عن مشروعاتها الاستثمارية في الولايات المتحدة، ولكن لم يتم بعد تحديد المناطق التي سيتم فيها ضخ استثمارات "سام سونغ".الجدير بالذكر أن وزارة التجارة الأمريكية تمنح دعما ماليا لشركات عالمية لأشباه الموصلات لتشجيعها على الاستثمار داخل الولايات المتحدة.وقد خصصت الوزارة الأمريكية ما مجموعه 39 مليار دولار كدعم لمشروعات صناعة الرقائق في الولايات المتحدة، وقررت منح 28 مليار دولار منها للشركات العالمية، بما في ذلك شركة "تي إس إم س" التايوانية وشركة "سام سونغ" الكورية للإلكترونيات.وكانت وزيرة التجارة الأمريكية "جينا ريموندو" قد قالت إن شركات الرقائق العالمية طلبت من الحكومة الأمريكية منح أكثر من 70 مليار دولار كدعم مالي لها.ومن المتوقع إن يتم الكشف عن خطة الحكومة الأمريكية لمنح دعم مالي لشركات الرقائق العالمية في غضون شهر مارس الجاري.