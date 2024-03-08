22% انخفاضا في الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج

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سجلت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج خلال العام الماضي انخفاضا لأول مرة منذ 3 أعوام، بعد أن شهدت انخفاضا في عام 2020 الذي تفشى فيه فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج 63 مليارا و380 مليون دولار في العام الماضي، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالعام الأسبق.وأشار التقرير إلى أن صافي قيمة الاستثمارات المباشرة ما عدا قيمة الاسترداد قد بلغ 51 مليارا و43 مليون دولار العام الماضي، بانخفاض نسبته 20.6% مقارنة بالعام الأسبق.ويرجع السبب في انخفاض قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في الخارج إلى الارتفاع في أسعار الفائدة الرئيسية على مستوى العالم، والركود الاقتصادي في الصين، والمخاطر الجيوسياسية في أوربا.وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات الكورية المباشرة في أمريكا الشمالية بلغت 31 مليارا و220 مليون دولار، محتلة بذلك المركز الأول، وتلتها أوربا وآسيا.