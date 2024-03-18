كوريا واليابان وألمانيا تتعاون لتقديم قرض بـ2.5 مليار دولار لمنجم نحاس في تشيلي

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أفادت بعض التقارير بأن المؤسسات المالية في كوريا الجنوبية واليابان وألمانيا سوف تتعاون لتقديم قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لدعم مشروع منجم للنحاس في تشيلي.وقال تقرير نشرته صحيفة "نيكي نيوز" اليابانية أمس الأحد إن المؤسسات المالية التابعة للحكومات في الدول الثلاث وبعض المقرضين الآخرين سوف يقدمون قرضا لمشروع منجم "سينتينيلا" الذي تديره شركة "أنتوفاغاستا" التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، وبيت التجارة الياباني "ماروبيني".وسوف يقدم البنك الياباني للتعاون الدولي 950 مليون دولار للمشروع الذي سيؤدي إلى توسيع منجم النحاس وبناء مصنع هناك.ومن بين المقرضين الآخرين مؤسسات مالية في كوريا الجنوبية وألمانيا، وشركة تنمية الصادرات الكندية، ومؤسسة "سوميتومو ميتسوي" المصرفية اليابانية، وبنك "كريدي أغريكول" الفرنسي.وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يدعم القرض زيادة الطاقة الإنتاجية للمنجم بحوالي 140 ألف طن مقارنة بالإنتاج السنوي الحالي البالغ 250 ألف طن.