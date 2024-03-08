مبيعات هيون ديه وكيا التراكمية من السيارات الصديقة للبيئة تتجاوز 5 ملايين وحدة

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باعت شركة هيون ديه موتور وشركة كيا التابعة لها أكثر من خمسة ملايين سيارة صديقة للبيئة في السوق العالمية على مدار الخمسة عشر عاما الماضية.وقال تقرير أصدرته شركتا صناعة السيارات الكوريتان الجنوبيتان أمس الأحد إنهما باعتا ما مجموعه 4.99 مليون وحدة من السيارات الصديقة للبيئة في السوق العالمية حتى نهاية العام الماضي، وبالإضافة إلى مبيعاتهما المجمعة البالغة 111 ألف وحدة في يناير، يصل الإجمالي إلى 5.1 مليون وحدة، متجاوزا مستوى خمسة ملايين للمرة الأولى منذ أن بدأت الشركتان في بيع السيارات الصديقة للبيئة في عام 2009.وتشمل السيارات الصديقة للبيئة السيارات الهجين الكهربائية، والمركبات الكهربائية الهجينة، والمركبات الكهربائية، والمركبات الكهربائية التي تعمل بخلايا الوقود.وتخطط هيون ديه وكيا لبيع ما يصل إلى 1.5 مليون وحدة من هذه السيارات في غضون هذا العام من خلال زيادة مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 27% لتصل إلى 600 ألف وحدة، ومبيعات الموديلات الهجينة بنسبة 25% لتصل إلى 850 ألف وحدة.