اليابان تقول إن الصاروخ الكوري الشمالي سقط خارج منطقتها الاقتصادية

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قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي صباح اليوم الاثنين.ونقل تقرير بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة "إن إتش كي"، عن مسؤولين في قوات حرس السواحل اليابانية قولهم إن الصاروخ، الذي أطلق في الساعة 7:54 صباحا، يبدو أنه سقط بالفعل في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان، وهي منطقة من المحيط تتمتع فيها اليابان بالولاية القضائية على الموارد الطبيعية.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" إن وزارة الدفاع تقوم بجمع المعلومات المتعلقة بعملية الإطلاق، بما في ذلك التأثير المحتمل لعملية الإطلاق على الأراضي اليابانية. كما دعت الوزارة السفن المبحرة في المنطقة إلى توخي الحذر.