اليابان تقول إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا

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قالت اليابان إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين على الأقل صباح اليوم الاثنين، موضحة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا بعد الصاروخ الأول الذي أطلقته في وقت مبكر، وقد سقط أيضا في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.ونقل تقرير بثته هيئة الإذاعة العامة اليابانية "إن إتش كي" عن وزارة الدفاع اليابانية قولها إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي في الساعة 8:24 صباحا، كما قالت قوات حرس السواحل اليابانية إن الصاروخ سقط بالفعل في المياه خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان.وجاء هذا الإعلان بعد فترة وجيزة من إعلان الوزارة أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا في الساعة 7:54 صباحا، وقد سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة.وأمر رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" حكومته بجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالإطلاق وضمان الكشف السريع والدقيق عن المعلومات للجمهور، كما وجّه الحكومة ببذل كل الجهود للتأكد من سلامة الطائرات والسفن.