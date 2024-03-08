اجتماع للملحقين التجاريين الكوريين في الخارج لبحث تعزيز الصادرات

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عقدت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اجتماعا اليوم الاثنين للملحقين التجاريين في السفارات الكورية في الخارج، حيث تم بحث الاستراتيجة الهادفة إلى تحقيق 700 مليار دولار من الصادرات هذا العام.وسوف يستمر انعقاد الاجتماع حتى بعد غد الأربعاء، بحضور 24 محلقا تجاريا في 21 دولة، منها الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوربي والهند وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية.ويناقش المحلقون التجاريون المشاركون في الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة الأوضاع التجارية الراهنة والمستقبلية في الدول التي يقيمون فيها، ضمن الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الصادرات الكورية إلى أسواقها.وخلال الاجتماع، دعا وزير الصناعة والتجارة والطاقة "آن دوك كون" الملحقين التجاريين إلى المراقبة عن كثب للسياسات التجارية للدول التي يقيمون فيها، مشيرا إلى أن التغييرات في تلك السياسات تؤثر تأثيرا كبيرا على بيئة التجارة العالمية.