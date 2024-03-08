الحكومة الكورية تضخ 227.1 مليار وون لوضع معايير للتقنيات المستقبلية

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قررت الحكومة الكورية استثمار 227.1 مليار وون في وضع معايير دولية وكورية للتقنيات الرقمية والواعدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والجيل السادس من الاتصالات المتنقلة، وأشباه الموصلات الذكية، ووسائل النقل المستقبلية.جاء هذا القرار في اجتماع عقد اليوم الاثنين لـ18 وزارة وهيئة حكومية ذات صلة، حيث تمت الموافقة على الخطة الخاصة بالمعايير الوطنية لعام 2024.وكانت الحكومة الكورية قد بدأت في شهر نوفمبر من العام الماضي في اختيار المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن الخطة الأساسية الخامسة للمعايير الوطنية، بمشاركة الوزارات والهيئات ذات الصلة وخبراء مدنيين.وتتركز الاستثمارات الحكومية على دعم وضع المعايير الخاصة بالتقنيات الرقمية للذكاء الاصطناعي والجيل السادس من الاتصالات المتنقلة، والتكنولوجيا الوطنية الواعدة الخاصة بأشباه الموصلات الذكية ووسائل النقل المستقبلية والإنتاج الذكي والجيل الجديد من شاشات العرض والمواد المتطورة، إلى جانب التقنيات الخاصة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والوقود الحيوي وبطاريات السيارات الكهربائية.