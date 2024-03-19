الحكومة الكورية تتعهد بدعم ضمان القدرة التنافسية للبطاريات الثانوية

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دعا وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي "آن دوك غُن" خلال زيارته مصنعا لإنتاج البطاريات الثانوية أمس الاثنين، إلى الإسراع بإنتاج المزيد من البطاريات الثانوية من أجل تحفيز الصادرات.وشارك الوزير آن في اجتماع في محطة "إل جي إنرجي سوليوشن" للطاقة في منطقة "تشونغ جو" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، حيث شدد على أن البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي محرك نمو رئيسي للصادرات التي لديها تأثير كبير على مجالات مثل السيارات الكهربائية وشبكات الطاقة.وأكد كذلك على أن البطاريات الثانوية لعبت دورا رئيسيا كمحرك تصدير جديد، لكن ظروف التصدير كانت صعبة بسبب انخفاض أسعار المعادن.وتعهد "آن" بالمضي قدما في المهام الرئيسية في صناعة البطاريات الثانوية من أجل تحقيق أعلى هدف تصدير للحكومة على الإطلاق لهذا العام وجعل هذه الصناعة واحدة من أكبر خمسة مصادر للتصدير بحلول عام 2027.