كوريا وبريطانيا تعقدان الجولة الثانية من محادثات تطوير اتفاقية التجارة الحرة

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من المقرر أن تعقد كوريا الجنوبية والمملكة المتحدة الجولة الثانية من المفاوضات الخاصة بتحديث اتفاقية التجارة الحرة الثنائية خلال هذا الأسبوع.وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء إن المفاوضات ستعقد بدءا من اليوم وحتى يوم الجمعة في العاصمة البريطانية لندن.وسوف يمثل كوريا الجنوبية في هذه المحادثات التي تستمر أربعة أيام "تشانغ سونغ كيل" مدير إدارة مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة في الوزارة، بينما سيقود فريق المفاوضات البريطاني "آدم فِن" نائب مدير إدارة الأعمال والتجارة في وزارة التجارة البريطانية. وتخطط الحكومة الكورية لمناقشة سبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وإدخال معايير تجارية جديدة تشمل الخدمات والاقتصاد الرقمي والشركات الصغيرة.وقد نفذت كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفاقية التجارة الحرة بدءا من يناير 2021 بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي.وخلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس يون صوك يول إلى المملكة المتحدة في نوفمبر من العام الماضي، أعلن الجانبان أنهما سيبدآن مفاوضات لترقية اتفاقية التجارة الحرة بينهما. وبعد ذلك عقدت الجولة الأولى من المحادثات لمراجعة اتفاقية التجارة الحرة في سيول في شهر يناير الماضي.