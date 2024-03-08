المنظمة الكورية لإنقاذ الطفولة تقدم مساعدات للمتضررين من الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

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صرحت المنظمة الكورية لإنقاذ الطفولة، وهي منظمة غير حكومية تسعى لتعزيز حقوق الأطفال حول العالم، اليوم، بأنها ستقدم دعما إضافيا يبلغ 200 ألف دولار للمتضررين من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس.جاء ذلك بعد أن كانت المنظمة قد قدمت مساعدات بقيمة 100 ألف دولار فور اندلاع الحرب في شهر أكتوبر من العام الماضي.ومع استمرار الحرب في التسبب في خسائر فادحة في صفوف المدنيين الفلسطينيين، قررت المنظمة رفع مستوى استجابتها للكوارث إلى الفئة الثانية، وصنفت فلسطين كدولة ذات أولوية في تقديم المساعدات للأشهر الثلاثة التالية.وتقدر منظمة إنقاذ الطفولة عدد المتضررين من الحرب بين الجانبين بحوالي 2.7 مليون شخص، من بينهم 1.27 مليون طفل. وحتى الآن قدمت المنظمة مساعدات إنسانية طارئة إلى 337 ألف شخص، من بينهم 170 ألف طفل في قطاع غزة، كما تتعاون مع 33 مؤسسة شريكة محلية في ممارسة أنشطة الإنقاذ بما في ذلك حماية الأطفال وتقديم إمدادات غير غذائية وأماكن للإقامة ومياه للشرب ودعم مالي وصحي ومساعدات غذائية وتعليمية.وبالإضافة إلى ذلك، تقوم المنظمة بجمع تبرعات طارئة من أجل مساعدة الأطفال المتضررين من الحرب وتنفيذ حملات توقيع لمطالبة الطرفين بوقف إطلاق النار.