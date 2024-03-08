كوريا الشمالية وروسيا ترغبان في تنمية التعاون الثقافي الثنائي

Photo : YONHAP News

نقل تقرير نشرته وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء أمس الثلاثاء عن وزارة الثقافية الروسية قولها إن روسيا وكوريا الشمالية ترغبان في تعزيز التعاون في المجالات الثقافية.وأوضح التقرير أنه تقرر تنظيم مهرجان سينمائي روسي في كوريا الشمالية، وإقامة معرض فني كوري شمالي في روسيا.وقد قام وفد من وزارة الثقافة الروسية بزيارة لبيونغ يانغ بدءا من يوم السادس عشر من شهر مارس الجاري بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والثقافي بين روسيا وكوريا الشمالية.وفي أثناء هذه الزيارة، أجرى نائب وزير الثقافة ورئيس الوفد الروسي "أندريه ماليشيف" لقاء مع نائب رئيس اللجنة الكورية الشمالية للتعاون الثقافي الخارجي "بارك كيونغ إيل"، وبحث معه طرق تنمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والفنية.وقالت وزارة الثقافة الروسية إنه يجرى حاليا إعداد برامج التعاون الثقافي التي سيتم إبرامها بين روسيا وكوريا الشمالية في منتدى سان بطرسبرغ الثقافي الدولي في شهر نوفمبر القادم.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية وروسيا تقومان بتعزيز التعاون الشامل بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لروسيا في شهر سبتمبر من العام الماضي.