بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.وفي أعقاب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الذي استمر يومين، قال البنك المركزي الأمريكي إنه قرر الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال في الولايات المتحدة عند 5.25% إلى 5.5%.وأضاف البنك أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، حيث ظلت الزيادة في الوظائف قوية وظل معدل البطالة منخفضا، موضحا أن التضخم قد تراجع خلال العام الماضي لكنه لا يزال مرتفعا.وشدد البنك على أن التوقعات الاقتصادية مازال يشوبها عدم اليقين، وأن اللجنة لا تزال متيقظة للغاية لمخاطر التضخم.ويحافظ قرار الأمس الأربعاء على الفجوة التي تبلغ نقطتين مئويتين بين سعر الفائدة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدة لدى البنك المركزي الكوري.وقد أظهرت توقعات اللجنة لتخفيض سعر الفائدة الصادرة في مارس أن سعر الفائدة في نهاية العام سيصل إلى 4.6%، وهو ما يعادل 3 تخفيضات بمقدار 0.25 نقطة مئوية.وقال "جيروم باول" رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر صحفي إنه إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فمن المحتمل أن يكون من المناسب البدء في إعادة ضبط السياسات النقدية في مرحلة ما من هذا العام.