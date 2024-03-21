مصرع 7 من أفراد طاقم سفينة كورية وفقدان اثنين بعد غرقها في المياه اليابانية

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تبحث السلطات اليابانية عن اثنين من أفراد طاقم سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية بعد انقلابها في المياه قبالة جزيرة "موتسور" في جنوب غرب اليابان، مما أسفر عن مصرع 7 أشخاص.وقالت قوات حرس السواحل اليابانية إنها تلقت نداء استغاثة في حوالي الساعة السابعة من صباح أمس الأربعاء من سفينة نقل اسمها "كيو يونغ صَن"، كانت تحمل طاقما مكونا من 11 فردا، من بينهم كوريان جنوبيان و8 إندونيسيين وصيني واحد.وقد توفي 7 من أفراد الطاقم التسعة الذين تم انتشالهم، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.وقالت وزارة الخارجية إنها أرسلت ممثلا قنصليا إلى موقع الحادث للتحقق من تطورات جهود البحث والإنقاذ وكذلك لتقديم الدعم.ويبدو أن السفينة انقلبت بسبب سوء الأحوال الجوية.