11 % ارتفاعا في صادرات كوريا حتى منتصف مارس

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زادت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بفضل الأداء القوي لأشباه الموصلات، وذلك بأكثر من 10% حتى منتصف شهر مارس الجاري، كما زادت الصادرات الكورية إلى الصين، لكن صادرات السيارات استمرت في الانخفاض.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم، أوضحت فيه أن قيمة الصادرات خلال العشرين يوما الأولى من شهر مارس بلغت 34 مليارا و125 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، كما زاد متوسط الصادرات اليومية بنسبة 11.2%.وقال التقرير إنه من المتوقع أن تسجل الصادرات الشهرية نموا هذا الشهر أيضا بعد أن سجلت نموا مضطردا للشهر الخامس على التوالي، بدءا من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر فبراير الماضي.وحسب القطاعات، زادت قيمة الصادرات الكورية من أشباه الموصلات بنسبة 46.5%. وقد ظلت الصادرات الكورية من أشباه الموصلات تسجل زيادة بأكثر من 10 بالمائة لأربعة أشهر متتالية منذ شهر نوفمبر من العام الماضي.وزادت الصادرات الكورية من السفن بنسبة 370.8% مع توالي الفوز بعقود جديدة، بينما انخفضت الصادرات من السيارات الخاصة بنسبة 7.7%، بعدما انخفضت بنسبة 8.2% في الشهر الماضي.وأضاف التقرير أن قيمة الواردات الكورية بلغت 34 مليارا و836 مليون دولار خلال العشرين يوما الأولى من هذا الشهر، بانخفاض بلغ 6.3%.وبذلك حقق الميزان التجاري الكوري عجزا قدره 711 مليون دولار خلال هذه الفترة، بعد أن كان قد بلغ مليارا و231 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقال "جو إيك نو" مدير إدارة السياسات التجارية في وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية إن الصادرات أظهرت نموا قويا بأكثر من 10% بفضل الأداء القوي لأشباه الموصلات وبناء السفن، متوقعا أن يستمر اتجاه الصادرات الإيجابي والفائض التجاري بسبب الأداء القوي لعناصر تكنولوجيا المعلومات.