أساتذة الطب يعقدون اجتماعا قبل التقدم باستقالات جماعية

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من المقرر أن يعقد أساتذة الطب اجتماعا أخيرا اليوم الجمعة قبل البدء في تقديم استقالات احتجاجا على خطة الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.ومن المقرر أن تعقد اللجنة الطارئة لأساتذة كليات الطب في كوريا اجتماعا بعد ظهر اليوم الجمعة، وفقا لما أعلنته الحكومة ومصادر في المجتمع الطبي.ويأتي هذا الاجتماع بعد يومين من تخصيص الحكومة الكورية بالفعل لألفي مقعد إضافي في كليات الطب في الجامعات في جميع أنحاء البلاد.وقد عقدت لجنة الطوارئ اجتماعا عبر الإنترنت يوم الجمعة الماضي، وقررت أن يقدم أساتذة الطب من جامعتين استقالاتهم اعتبارا من يوم 25 مارس.ومن المقرر أن يستقيل جميع أساتذة الطب في المستشفيات العامة الخمسة الكبرى في سيول، حيث قرر أساتذة جامعة "سونغ كيون كوان" الانضمام إلى هذه الخطوة يوم الثلاثاء.ومع ذلك، أبقت لجنة أساتذة الطب المجال مفتوحا للحوار مع الحكومة.وقد ظهر رئيس اللجنة الطارئة "بانغ جيه صونغ" على قناة "واي تي إن" الإخبارية أمس الخميس وطلب إجراء حوار مع الحكومة، حيث ألمح إلى إمكانية تراجع أساتذة الطب عن تقديم الاستقالات الجماعية ابتداء من يوم الاثنين.