كوريا الشمالية تقرر عدم استضافة مباريات تصفيات كأس العالم لكرة القدم

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قالت تقارير إعلامية إن كوريا الشمالية أبلغت اليابان بأنها لا تستطيع استضافة المباراة معها ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم المقرر لها يوم الثلاثاء القادم في بيونغ يانغ.ونقلت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء في تقرير نشرته أمس الخميس عن مسؤول في اتحاد كرة القدم الياباني قوله إن كوريا الشمالية ستلغي المباراة على ما يبدو بسبب المخاوف من زيادة عدد حالات الإصابة بمرض "متلازمة الصدمة السمية بالمكورات العقدية" في اليابان.وقد أفادت بعض التقارير بأن مسؤولين كوريين شماليين أبلغوا اليابان بأن كوريا الشمالية لا يمكنها استضافة المباراة المقررة بعد أن لعب الفريقان مباراة الذهاب في طوكيو يوم الخميس الماضي، والتي فازت فيها اليابان بهدف نظيف.وكان من المقرر أن تلعب اليابان مع كوريا الشمالية في بيونغ يانغ يوم الثلاثاء في المباراة الثانية ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026، وكان المنتخب الياباني سيغادر اليوم الجمعة ويبقى في الصين، قبل دخول بيونغ يانغ يوم الاثنين.