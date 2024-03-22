واشنطن تؤكد أن إجراءات نقل القيادة في زمن الحرب تسير جيدا

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قال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "بول لاكاميرا" إن إجراءات نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب إلى الجانب الكوري الجنوبي تسير على الطريق الصحيح نحو استكمالها.جاء ذلك في تصريح أدلى به "لاكاميرا" في جلسة استماع للجنة العسكرية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الخميس، حيث أكد أن نقل القيادة إلى كوريا الجنوبية يعتمد على مبادئ وليس على جدول زمني.وكانت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة قد وضعتا في اجتماع وزيريْ الدفاع الذي عقد في عام 2014، مبادئ نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب على أساس 3 شروط، بما في فيها تأمين القدرات العسكرية الأساسية للجيش الكوري الجنوبي على قيادة الدفاع المشترك بين البلدين.لكن المراقبين يرون أنه من الصعب أن يتم نقل القيادة قريبا بسبب البيئة الأمنية الدولية المتغيرة وتزايد هيكل الحرب الباردة الجديدة الناجمة عن زيادة قدرات كوريا الشمالية النووية والصاروخية والحرب في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط.