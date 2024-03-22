مدير العلاقات الخارجية في حزب العمال الكوري الشمالي يزور الصين وفيتنام ولاوس

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن مدير مكتب العلاقات الخارجية في حزب العمال الحاكم سيقوم بجولة تشمل كلا من الصين وفيتنام ولاوس.وقد عمل "كيم" مترجما للزعيمين الكوريين الشماليين السابقين "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل"، ثم تم تعيينه مديرا لمكتب العلاقات الخارجية في شهر يناير من عام 2021.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "كيم" بجولة خارجية منذ تنصيبه.ويرى المراقبون أن اختيار "كيم" للصين كأول محطة في جولته الخارجية يجيء بمناسبة الذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الشمالية والصين، وفي سياق محاولات تنشيط العلاقات بينهما، والتي اتسمت في الآونة الأخيرة بفتور إلى حد ما، مقارنة بالعلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا.ووفقا لسفارة كوريا الشمالية لدى الصين، أجرى "كيم" لقاءات أمس الخميس مع كل من "وانغ هو نينغ" رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي لمجلس الشعب الصيني، ومع نظيره الصيني "ريو جين تشاو".ويبدو أن الغرض من جولة "كيم" في الدول الثلاث هو تعزيز العلاقات مع الدول الاشتراكية الصديقة التقليدية لكوريا الشمالية، خاصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين كوريا الجنوبية وكوبا.