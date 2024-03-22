ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثالث على التوالي

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ارتفعت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية في شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي، بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 122.21 نقطة في فبراير، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، شهد المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، نموا بنسبة 1.5%، حيث ارتفع للشهر السابع على التوالي.ويرجع السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار المنتجين إلى ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والسمكية والنفطية، حيث ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية بنسبة 2.6%، والمنتجات السمكية بنسبة 2.1%، بينما شهدت أسعار المنتجات النفطية ارتفاعا بنسبة 3.3%.أما أسعار المرافق، بما في ذلك، الغاز والمياه وإدارة النفايات فانخفضت بنسبة 0.9%، بسبب الانخفاض في أسعار الغاز الصناعي.