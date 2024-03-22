كوريا الشمالية تحقق تطورا في الاكتفاء الذاتي لمعدات ومكونات الصواريخ

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قالت لجنة مجلس الأمن الدولي للعقوبات على كوريا الشمالية إن بيونغ يانغ حققت تطورا في الاكتفاء الذاتي للمعدات والمكونات المستخدمة في إنتاج الصواريخ الباليستية.جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن لجنة الخبراء التابعة للجنة العقوبات على كوريا الشمالية أول من أمس الأربعاء، حيث قالت اللجنة إن كوريا الشمالية عززت قدراتها على الاكتفاء الذاتي في إنتاج المعدات والمكونات المستخدمة في تصنيع الصواريخ الباليسيتية.ونقل التقرير عن الخبراء قولهم إن كوريا الشمالية يمكنها إنتاج عدد كبير من أجسام الصواريخ باستخدام تقنية "التشكيل التدفقي"، والتي يتم من خلالها تشكيل المكونات عن طريق بكرات دوارة.كما أشار التقرير إلى احتمال أن تكون كوريا الشمالية قد وصلت إلى مرحلة تصنيع المكونات السبائكية المستخدمة في إنتاج الصواريخ، بما في ذلك الدفّاعات.