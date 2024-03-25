ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 137

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قالت السلطات الروسية أمس الأحد إن 137 شخصا على الأقل قد لقوا مصرعهم نتيجة لإطلاق النار الجماعي الذي وقع يوم الجمعة الماضي في قاعة للحفلات الموسيقية بالقرب من العاصمة موسكو.وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، قالت لجنة التحقيق الروسية إن عدد القتلى جراء الهجوم ارتفع إلى 137 حتى بعد ظهر الأحد، بزيادة أربعة عن الرقم المسجل أول من أمس السبت.وأضافت اللجنة أنه تم العثور على كمية كبيرة من الذخيرة والأسلحة في قاعة الحفلات الموسيقية. كما قالت السلطات الصحية في موسكو إن 180 شخصا على الأقل قد أصيبوا، وتم نقل 142 منهم إلى المستشفيات.ومباشرة بعد إطلاق النار، زعم تنظيم داعش الإرهابي أن فرعه الأفغاني المسمى "داعش خراسان"، هو الذي نفذ الهجوم، ونشر لقطات زعم أنها للحادث.وقالت السلطات الروسية إن إجمالي 11 شخصا اعتقلوا يوم السبت، من بينهم أربعة من المشتبه بهم الرئيسيين. وتم نقل المشتبه بهم إلى مقر لجنة التحقيقات في موسكو.