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الاقتصادية

كوريا الجنوبية ورومانيا تناقشان التعاون في الطاقة النووية والصناعات الدفاعية

Write: 2024-03-25 13:56:58

كوريا الجنوبية ورومانيا تناقشان التعاون في الطاقة النووية والصناعات الدفاعية

Photo : YONHAP News

ناقشت كوريا الجنوبية ورومانيا سبل توسيع التعاون الثنائي في مجاليْ الطاقة النووية والصناعات الدفاعية.
جاء ذلك في الاجتماع العاشر للجنة الكورية الرومانية للتعاون الصناعي الذي عُقد اليوم الاثنين في سيول بحضور وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "آن دوك كون"، ووزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني "ستيفان رادو أوبريا"، حيث اتفق الجانبان على تعزيز التعاون لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في الحياد الكربوني، كما أكد الجانب الروماني على دعمه لجهود كوريا الجنوبية لتعزيز "مبادرة الطاقة الخالية من الكربون".
ومن جانبه شدد الجانب الكوري على أن الشركات الكورية ستكون شريكا أمثل لرومانيا من حيث الأسعار والجودة والموعد النهائي للتسليم، خاصة في مجال الطاقة النووية.
وعرضت كوريا الجنوبية اقتراحا على رومانيا لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية، موضحة أن المستوى العالي لنظام الأسلحة الكورية سوف يسهم في تحديث الجيش الروماني والتنمية الاقتصادية في رومانيا.
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