الصين تعرب عن أملها في تعزيز التعاون والتواصل مع كوريا الشمالية

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قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أول من أمس السبت إن مدير الإدارة الدولية في اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية "كيم صونغ نام" قد أجرى مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الصينيين، حيث تعهد لهم بتطوير العلاقات بين بيونغ يانغ وبكين والتعاون المشترك على الساحة الدولية.والتقى "كيم" الذي قام بزيارة للصين على رأس وفد كوري شمالي، مع رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي الشعبي الصيني "وانغ هو نينغ" يوم الخميس الماضي.وخلال اللقاء، قال "كيم" إن الصداقة التقليدية بين كوريا الشمالية والصين تشهد توطيدا وتطويرا مستمريْن في إطار توجيهات زعيميْ البلدين.ومن جانبه، أشار "وانغ" إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الـ75 على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بكين وبيونغ يانغ، وشدد على عزمه فتح صفحة حديدة للعلاقات بين البلدين، وقال إن الصداقة بينهما، التي تعد خيارا استراتيجيا لكلا الجانبين، لن تتزعزع أبدا مهما تغيرت الأوضاع الدولية.وعلى صعيد آخر، اجتماع "كيم" مع وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" يوم الخميس الماضي.وأعرب "وانغ" عن أمله في فتح مستقبل أكثر إشراقا للعلاقات بين الصين وكوريا الشمالية من خلال توسيع التعاون العملي في مختلف المجالات.