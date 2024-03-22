الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية يسجل فائضا للعام الـ11

Photo : YONHAP News

سجل الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية فائضا للعام الـ11 على التوالي في العام الماضي.ونقلت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية عن تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، أن حجم الفائض في الميزان التجاري الكوري لحقوق الملكية الفكرية قد بلغ مليارين و210 ملايين دولار في العام الماضي، بزيادة نسبتها 27% مقارنة بالعام الأسبق.وأرجعت وزارة الثقافة السبب في تسجيل هذا الفائض في الميزان التجاري لحقوق الملكية الفكرية إلى تمتع كوريا الجنوبية بزيادة في القوة التنافسية الدولية الناجمة عن توسيع تنوع صناعة المحتويات الكورية، بما في ذلك ألعاب الكمبيوتر، والموسيقى والفيديوهات، والويبتون، وجهود البلاد لحماية حقوق الملكية الفكرية.وأشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية قد حققت أول فائض في الميزان التجاري لحقوق الملكية الفكرية في عام 2013.